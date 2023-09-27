Суд признал виновным террориста, который совершил самоподрыв у посольства РФ в Кабуле

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что уголовное дело прекращено в связи со смертью Хусанжона Осимия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал виновным в совершении акта международного терроризма Хусанжона Осимия, который 5 сентября 2022 года совершил самоподрыв у входа в консульский отдел здания посольства РФ в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Поскольку близкие родственники Осимия не согласились с прекращением дела в связи с его смертью, согласно российскому законодательству, суд рассмотрел его уголовное дело. "В суде установлено, что Осимий поддерживал идеологию международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в РФ). Не позднее 5 сентября 2022 года он вошел в состав подразделения данной организации на территории Афганистана. 5 сентября 2022 года в Кабуле Осимий у входа в консульский отдел здания посольства РФ совершил самоподрыв при помощи взрывного устройства", - отметили в Генпрокуратуре. В результате теракта погибли два работника посольства - граждане России.

Действия Осимия были квалифицированы по ч. 2 ст. 205.5, ч. 3 ст. 361 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и совершение акта международного терроризма). "Судом Осимий признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Уголовное дело прекращено в связи с его смертью", - отметили в прокуратуре.