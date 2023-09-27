Экс-замминистру ЖКХ Новосибирской области вынесли приговор

Владимира Нормайкина приговорили к девяти годам колонии строгого режима

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Бывшего замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина Заельцовский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу за получение взяток в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области.

"Приговором Заельцовского районного суда Новосибирска от 27 сентября Нормайкин признан виновным в совершении преступлений по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (четыре эпизода) (получение взятки в крупном размере) и по ч. 6 ст. 290 УК РФ (один эпизод) (получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Нормайкина задержали в октябре 2021 года вместе с учредителем компании-подрядчика работ в Карасуке при передаче 2 млн рублей. По материалам дела, Владимир Нормайкин в 2020 и 2021 годах получил взятки за то, что способствовал заключению, исполнению и оплате муниципальных контрактов по строительству водозаборных скважин и станций водоподготовки. Эти действия входили в его служебные полномочия.

Нормайкин также не сможет занимать должность госслужащего в течение 10 лет и выплатит штраф 7 млн рублей (до выплаты две его машины, мотоцикл, моторная лодка, земельный участок площадью 11 тыс. кв. м, нежилое помещение и смартфон арестованы). При этом суд оправдал экс-чиновника по статье об отмывании денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).