В Ираке назвали причину пожара в Эль-Хамдании

Возгорание произошло из-за использования фейерверков и практически полного отсутствия мер безопасности

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Использование фейерверков и практически полное отсутствие мер безопасности стали основными причинами пожара в городе Эль-Хамдания (провинция Найнава), в результате которого погибли более 100 человек. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Ирака.

"Главными причинами пожара в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании были применение фейерверков в закрытом помещении и отсутствие каких-либо мер безопасности", - указал представитель иракского МВД, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что к значительному увеличению числа жертв во время пожара привело то, что аварийные выходы из зала были закрыты.

Как указывает телеканал As-Sumaria, в течение пяти минут зал, где проходила свадьба, был полностью охвачен огнем. В первые же минуты после начала пожара обрушилась крыша здания, началась паника, в давке пострадали десятки людей.

В ночь на среду в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. По последней информации властей провинции Найнава, погибли 114 человек, более 100 получили ранения. Медики полагают, что в ближайшее время число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур в память о жертвах пожара. Он также дал распоряжение начать расследование обстоятельств трагедии в Эль-Хамдании, а Минздраву и МВД поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Известно, что уже задержаны для дачи показаний несколько человек, в том числе и владелец здания, где находился зал для торжественных мероприятий.