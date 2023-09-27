В Москве задержали мужчину за хранение крупного арсенала с боеприпасами

По данным ГУ МВД России по Москве, в гараже подозреваемого, в частности, обнаружили 828 патронов, танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты и мины

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении в гараже крупного арсенала с боеприпасами, в том числе танкового орудия, противотанкового ружья и гранат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В Москве в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия, пороха и боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в гараже мужчины были обнаружены 828 патронов, танковое орудие, противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, электрические капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовка, банки с порохом, военные дымы и пиротехника. "Кроме того, по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ", - добавили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).