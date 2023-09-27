27 сентября, 11:28

Движение транспорта на Ленинградском проспекте в Москве затруднено из-за ДТП

© Официальный Telegram-канал Дептранса Москвы

Столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, движение в районе аварии у станции метро "Аэропорт" затруднено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте в районе д. 47 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Там уточняется, что движение в сторону центра затруднено: занято две полосы из четырех по основному ходу, также перекрыт съезд на дублер. "Просим выбирать пути объезда", - обратились к водителям в департаменте. 

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Москва
© Информационное агентство ТАСС
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