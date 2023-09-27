27 сентября, 11:26,
обновлено 27 сентября, 11:35
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли три района Курской области

Ранена женщина

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три приграничных района Курской области, одна женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня днем приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Также в среду в деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. Повреждены здание и несколько единиц техники. В Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. Пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация