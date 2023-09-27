ВСУ обстреляли три района Курской области

Ранена женщина

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли три приграничных района Курской области, одна женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. В селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Легкое ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

Также в среду в деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. Повреждены здание и несколько единиц техники. В Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. Пострадавших и разрушений нет.