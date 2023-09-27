В Якутске мужчине избрали домашний арест по делу о падении плиты на детей

В результате ЧП погиб один ребенок, трое детей пострадали

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в Якутске, где после падения бетонной плиты погиб ребенок и травмировано еще трое детей, помещен под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что многоквартирный дом по улице Автодорожной, где было происшествие, введен в эксплуатацию в 2005 году, в 2008-м одна из квартир, расположенная на первом этаже, переведена в нежилое помещение с назначением - магазин. Впоследствии была произведена неоднократная перепродажа объекта, перед последней продажей помещение переведено в жилое.

"Для демонтажа ранее оборудованного крыльца собственник квартиры выставила объявление, на которое откликнулся мужчина, которым вместе с родственниками 8 июня проведены работы по частичному демонтажу лестницы, в том числе срезаны болгаркой швеллера (усилители) и лестница, при этом верхняя и нижняя железобетонные площадки остались на месте, нижняя площадка осталась стоять на одной стойке без усилителя. При проведении работ и после демонтажа лестницы и оставшихся от нее элементов место их расположения не ограждено, запрещающие знаки не выставлены", - говорится в распространенном сообщении.

После направления материалов проверки в следственный орган возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека). "Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратурой продолжается проверка соблюдения требований закона со стороны управляющей компании и органов местного самоуправления", - добавили в прокуратуре.

19 сентября в Якутске бетонная плита обрушилась на четырех детей рядом с многоквартирным домом, один ребенок погиб, трое были госпитализированы. По факту гибели 9-летней девочки в тот же день возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).