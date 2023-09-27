Суд в Дагестане отправил под домашний арест водителя катера, врезавшегося в берег

По данным следствия, водитель маломерного судна не был зарегистрирован в соответствующем реестре Центра ГИМС МЧС России по региону, не имел удостоверения на право его управления и лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест водителя катера, который врезался в береговую линию в Чиркейском водохранилище в Дагестане. Один из пассажиров судна получил тяжкий вред здоровью, сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда региона.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 23 ноября 2023 года, установив соответствующие запреты", - говорится в сообщении.

По версии следствия, водитель маломерного судна, не зарегистрированного в соответствующем реестре Центра ГИМС МЧС России по региону, не имея удостоверения на право его управления и лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, двигаясь в акватории Чиркейского водохранилища с 8 пассажирами на борту, врезался в береговую линию водохранилища.

"В результате одна из пассажирок получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью", - добавили в пресс-службе.

Ранее в региональном МВД сообщали, что в результате происшествия с катером пострадали семь человек.