Экс-зампредседателя гордумы Воронежа приговорили к двум годам колонии за мошенничество

Алексея Пинигина также оштрафовали на 300 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Ленинский райсуд Воронежа приговорил бывшего зампредседателя городской думы Воронежа Алексея Пинигина к двум годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Заместителя председателя Воронежской городской думы Алексея Пинигина задержали в феврале 2022 года в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После задержания он признал вину, его поместили под домашний арест.

По данным следствия, в 2018 году Пинигин получил незаконное денежное вознаграждение в размере более 7,7 млн рублей от директора подрядной организации, которая выполняла работы по строительству социального объекта в Грибановском районе Воронежской области. Взамен он обещал посодействовать в своевременной приемке и оплате выполненных по контракту работ, хотя в действительности не обладал такими полномочиями, а полученные деньги потратил по своему усмотрению. После задержания он был лишен статусов зампредседателя и депутата гордумы Воронежа, выведен из состава комиссии городского парламента - по бюджету, экономике, налоговой политике и инвестициям и по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям.