Жильцы более 50 домов Краснодара остались без холодной воды из-за аварии

В зону отключения также попали два социальных объекта

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Порыв на сетях водоснабжения произошел в среду в Краснодаре, в результате временно ограничена подача воды, в зоне отключения жители 58 жилых домов. Об этом сообщает муниципальный центр управления Краснодара.

"В районе улицы Ставропольской произошел порыв на сетях водоснабжения. Из-за этого временно ограничена подача холодной воды в жилые дома. Всего в зону отключения попали 58 жилых домов и 2 соцобъекта", - говорится в сообщении.

По информации центра управления, в зону отключения попали соцобъекты и жилые дома, расположенные на улицах Ставропольская, Бургасская, Айвазовского, Димитрова и Стасова. Специалисты ООО "Краснодар водоканал" приступили к ремонтным работам.