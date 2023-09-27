В СКФО в 2023 году за дачу взятки задержали 115 человек

ПЯТИГОРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Более 500 уголовных дел по коррупции возбудили в 2023 году на Северном Кавказе. Средний размер взятки составил 103 тыс. рублей, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"За истекший период возбуждено 566 уголовных дел, подозреваемых в совершении преступлений - 335 человек. Выявлено 137 преступлений по факту получения взятки. Средний размер взятки по округу составил 103 тыс. рублей", - сказал Бачурин на пресс-конференции.

По его словам, за дачу взятки задержали и привлекают к уголовной ответственности 115 фигурантов. Возбудили 14 уголовных дел по факту коммерческого подкупа. В суд направили почти 500 уголовных дел указанной категории.

"Ущерб по преступлениям коррупционной направленности составил почти 1 млрд рублей. Возмещено 966,8 млн рублей. Борьба с преступлениями коррупционной направленности является приоритетным направлением для органов внутренних дел и в этом формате у нас нет неприкасаемых", - добавил руководитель ведомства.

Он также сообщил, что силовики выявили случаи финансирования международных террористических организаций на Северном Кавказе. "С начала года на территории округа выявлено 20 фактов финансирования международных террористических организаций, в том числе пресечено восемь каналов на общую сумму свыше 157 млн рублей перечислений денежных средств для подпитки международных террористических организаций", - сказал Бачурин.

Начальник ГУ МВД России по СКФО отметил, что эта работа для ведомства является основной. "В ходе оперативно-разыскной деятельности особое внимание уделяется недопущению формирования на территории округа экстремистских ячеек, которые могут впоследствии дестабилизировать оперативную обстановку в регионе. В целом оперативная обстановка находится под контролем", - добавил он.