27 сентября, 12:52
Военная операция на Украине

СК установит причастных к обстрелу Донецка

Последствия обстрела Донецка
© Валентин Спринчак/ ТАСС

В результате обстрела ВСУ погиб один человек и еще один пострадал

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ установят причастных к обстрелу Кировского района Донецка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В результате обстрела украинскими националистами Кировского района Донецка по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - сообщили в СК.

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По данным ведомства, по предварительной информации, один мужчина погиб, ранение получила женщина.

"Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - заключили в пресс-службе.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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