В ДНР задержали мужчину по делу о мошенничестве с компенсацией за жилье

Полицейские установили, что фигурант подделал сведения о материальном ущербе и незаконно получил 1,25 млн рублей

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с выплатами за разрушенное и поврежденное в ходе боевых действий жилье в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР), который часто подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Полицейские установили, что фигурант подделал сведения о материальном ущербе и незаконно получил 1,25 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по ДНР.

"В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что фигурант обратился в городскую администрацию с заявлением о получении компенсации за жилье, поврежденное в результате боевых действий. Из корыстных побуждений мужчина предоставил заведомо ложные сведения о нанесенном ему материальном ущербе, в результате чего завладел государственными денежными средствами в размере 1 255 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.