Главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По данным источника ТАСС, речь идет о должностном нарушении от 2021 года

ТАСС, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета России. Что именно вменяется Волынкину, собеседник агентства не уточнил. Он отметил, что речь идет о должностном нарушении от 2021 года.

В правоохранительных органах добавили, что "скорее всего, мера пресечения начальнику главка МЧС будет избираться в Басманном суде Москвы".

Олег Волынкин родился в Кишиневе в 1967 году. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, начал службу с командира взвода. В 1994 году перешел в МЧС России на должность старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края, в 2008-2011 годах занимал должность первого замначальника главного управления МЧС по Хабаровскому краю, в июне 2012 года возглавил главное управление МЧС по Камчатскому краю, в 2017 году стал начальником ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в марте 2020 года - начальником главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Волынкин неоднократно участвовал и лично руководил операциями по ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, в том числе аварии на химических предприятиях в Китае, лесных пожаров в Хабаровском крае, масштабного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году. В 2022 году участвовал в ликвидации последствий взрыва на Крымском мосту, падения самолета на жилой дом в Ейске. В 2023 году ликвидировал последствия затопления в Туапсинском районе, возгорание резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе и природный пожар в Геленджике. Награжден орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.