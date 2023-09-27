27 сентября, 13:12
Военная операция на Украине

В Белгородской области из-за повторного обстрела села повреждения получили четыре дома

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре частных дома получили повреждения в результате повторного обстрела Вооруженными силами Украины села Большетроицкого в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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"Вооруженные силы Украины повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки", - написал он.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.

Утром 27 сентября при обстреле села Большетроицкого мужчина получил осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в горбольницу №2 Белгорода. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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