В Белгородской области из-за повторного обстрела села повреждения получили четыре дома

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре частных дома получили повреждения в результате повторного обстрела Вооруженными силами Украины села Большетроицкого в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы Украины повторно обстреляли село Большетроицкое Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, заборы и хозпостройки", - написал он.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.

Утром 27 сентября при обстреле села Большетроицкого мужчина получил осколочные ранения бедра. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в горбольницу №2 Белгорода.