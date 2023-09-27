В Омской области арестовали таксиста за насильственные действия в отношении школьниц

Старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова сообщила, что в отношении мужчины возбудили два уголовных дела

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Омский суд арестовал на два месяца водителя такси, который был задержан за развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

"Мужчина задержан, суд арестовал его на два месяца. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), и п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних)", - рассказала Булихова.

По версии следствия, 23 сентября задержанный, подрабатывая водителем такси, совершил в селе Лузино развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Предварительно установлена его причастность к аналогичным преступлениями в отношении несовершеннолетних в других населенных пунктов Омского района.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, мужчина признал вину. Ранее он был судим по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).