В Крыму двух граждан Украины приговорили к 15 и 16 годам за шпионаж

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании из-за сведений, составляющих государственную тайну

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым приговорил к 15 и 16 годам строгого режима двух граждан Украины по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе суда.

"Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже. Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову - 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании из-за сведений, составляющих государственную тайну.