Суд признал геноцидом массовые убийства населения Калужской области в годы войны

По данным суда, пострадали не менее 326 тыс. советских граждан

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Калужский областной суд признал геноцидом преступления фашистских захватчиков против населения Калужской области в период оккупации региона с октября 1941 года по сентябрь 1943-го, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные оккупационными властями и войсками Германии, их пособниками, на территории Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год в отношении не менее 326 тыс. советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР", - сказал по итогам заседания судья.

Заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова. В свою очередь специалисты, эксперты, историки представили доказательства фактов массовых казней, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, сожжения заживо и иными способами, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения ценностей на территории современной Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша на итоговом заседании в суде подчеркнул, что правительство региона полностью поддерживает заявление прокуратуры и просит суд дать правовую оценку действиям лиц, "причастных к зверствам в отношении мирных жителей Калужской области".

В материалах суда отмечается, что в период оккупации области нацистами с октября 1941 по сентябрь 1943 года общее число жертв превысило 26 тыс. человек, полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов. Кроме того, жители области использовались захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, число принудительно угнанных с территории области достигло почти 300 тыс. человек. Размер ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками районам, входящим в настоящее время в Калужскую область, и ее жителям, составляет почти 13 трлн рублей.

Прокуратура Калужской области представила в суде значительный объем доказательств: архивные документы, фото- и видеодокументы, свидетельские показания, экспертные заключения, консультации более 20 специалистов, материалы уголовных дел, всего 12 томов.

На пресс-конференции в Калуге депутат Госдумы от региона Геннадий Скляр отмечал что, решения судов России по делу о геноциде времен Великой Отечественной войны в российских регионах, в том числе в Калужской области, позволят сформулировать общий иск к Германии и ее союзникам о возмещении ущерба.