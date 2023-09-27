В Москве задержали подозреваемого в убийстве 23-летней давности

Им оказался житель Владимирской области

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, которое было совершено 23 года назад в парке на востоке Москвы. Как сообщил журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, им оказался житель Владимирской области.

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из уголовного розыска управления внутренних дел по Восточному административному округу столицы ГУ МВД России по Москве и УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 23 года назад в парке на востоке Москвы", - сказал он.

Васенин сообщил, что в октябре 1999 года на 2-й улице Измайловского Зверинца в парке было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативниками был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий с применением передовых научных технологий, в результате чего личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Владимирской области 1978 года рождения", - добавил начальник столичного главка полиции. Подозреваемый передан в следственные органы для дальнейшего разбирательства.