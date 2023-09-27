ФНС оштрафовала Валерию Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов

Эта сумма включает в себя и пени, сообщил ее адвокат Константин Третьяков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) назначила штраф в размере 124 млн рублей блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) за неуплату налогов на 311 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

"ФНС 18 сентября вынесла решение о штрафе в размере 124 млн рублей. Эта сумма включает в себя и пени. Чекалины готовы все оплатить", - сказал собеседник агентства. Однако, по его словам, арест счетов препятствует им это сделать. "На прошлой неделе мы обратились в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. Теперь ждем конструктивной позиции следствия по этому вопросу, чтобы мы могли добровольно оплатить штраф", - сказал защитник. В июле он обращался в Савеловский суд с просьбой снять арест со счетов его доверителей, однако суд ему отказал в этом.

По словам адвоката, сумма штрафа составляет 40% от общей суммы долга в 311 млн рублей. Несмотря на то, что обвиняемые ранее погасили задолженность, ФНС все равно им назначила этот штраф.

Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, обвиняемых в легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников мужа и других людей. Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконно дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Савеловский суд в середине марта избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также суд запретил им пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи.