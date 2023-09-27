СК установил новые факты массового уничтожения мирного населения под Калугой в годы войны

По данным следствия, в октябре 1941 года после взятия Калуги оккупационными силами была учреждена комендатура для военного управления, а также городская управа для руководства гражданским населением

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России установил новые факты массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

По данным ведомства, в октябре 1941 года после взятия Калуги оккупационными силами была учреждена комендатура для военного управления, а также городская управа для руководства гражданским населением. Руководствуясь принципом "расовой и наследственно-биологической селекции", немцы ставили людей на учет, ограничивали в правах и переселяли в калужское гетто. Военнопленные подвергались издевательствам, в отношении мирных жителей совершались грабежи, проводилась политика устрашения, в том числе практиковались публичные казни - расстрелы и повешения.

В 2020 году следователи получили информацию о происходивших в январе 1942 года расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково. Из показаний очевидцев и их родственников стали известны примерные ориентиры захоронения. С помощью криминалистической техники офицерам ведомства удалось установить точные координаты места, где были проведены раскопки и обнаружены останки более 120 человек, в том числе детей, со следами насильственной смерти, среди которых рубленые раны и повреждения, полученные в результате применения огнестрельного оружия. Особую жестокость действия фашистов приобрели, когда они покидали Калугу под натиском Красной армии. Немцы поджигали целые улицы, минировали дома, бросали гранаты, расстреливали мирное население. Были взорваны водопровод и электростанция, ряд построек хозяйственного и общественного значения, в том числе хлебозавод, швейная фабрика и магазины. Оккупанты оставили после себя тела погибших, разрушенные здания и опустевшие дома.

"Указанные факты подтверждаются не только архивными материалами, среди которых переведенные трофейные документы, но и показаниями очевидцев, допросами бывших узников концлагерей и родственников погибших, осмотрами мест захоронения, а также заключениями комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Преступления немецко-фашистских захватчиков не имеют срока давности, и следователи Следственного комитета России продолжают работу по фиксации этих злодеяний, реализуя принцип неотвратимости наказания. Офицеры ведомства нацелены на исключение двусмысленной трактовки исторических фактов и увековечивание непререкаемого подвига советских воинов, отдавших жизни за спасение человечества от нацизма", - подчеркнули в СК.

27 сентября Калужский областной суд признал геноцидом преступления фашистских захватчиков против населения Калужской области в период оккупации региона с октября 1941 по сентябрь 1943 года.