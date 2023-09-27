В Башкирии ликвидировали пожар на складе с химикатами

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м

УФА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на складе химических веществ на площади 1,2 тыс. кв. м в Ишимбае ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Полная ликвидация пожара в 18:41 (16:41 мск)", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 07:45, возгорание возникло на территории одного из предприятий. К тушению привлекли 34 человека и 10 единиц техники, в результате никто не пострадал.

Как сообщалось в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.