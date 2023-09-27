В Москве пассажирка каршеринговой машины пострадала в ДТП с легковушкой и автобусом

Водитель Nissan при перестроении совершил столкновение с автомобилем Lada и рейсовым автобусом, в результате чего Lada наехала на разделительное ограждение

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Один человек получил травмы в ДТП с участием машины каршеринга, легкового автомобиля и автобуса на улице Стромынка в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По предварительным данным, на улице Стромынка в районе дома 20 водитель автомобиля каршеринга Nissan при перестроении совершил столкновение с автомобилем Lada и рейсовым автобусом, в результате чего Lada наехала на разделительное ограждение. В дорожной аварии пострадала пассажирка автомобиля Nissan", - говорится в сообщении. Пострадавшая женщина госпитализирована.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.