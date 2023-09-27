27 сентября, 14:52

В Калужской области в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, DAF с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault, после чего оба автомобиля загорелись

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Два водителя и пассажир погибли в аварии на автодороге А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" в Калужской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"На 225-м км автодороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" в Юхновском районе произошло ДТП. В результате аварии погибли два водителя и пассажир", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель 1961 года рождения, управляя автомашиной DAF, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. По инерции Renault отбросило на левую обочину, а DAF, пробив дорожное ограждение, съехал в левый кювет. Оба автомобиля загорелись. 

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РоссияКалужская область
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