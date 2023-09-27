На Кубани будут компенсировать капремонт жилья, поврежденного при ЧС и терактах

Сумма выплаты будет исходить из расчета 7 тыс. рублей за 1 кв. м

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Поправки, которые позволят компенсировать не только утрату жилья при природных чрезвычайных ситуациях, но и капитальный ремонт, приняло Законодательное собрание Краснодарского края. Социальные выплаты будут предусмотрены как в случае утраты, так и в случае повреждения жилья и при террористических актах.

"Никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Но важно, чтобы каждый житель края был защищен и знал, что в случае беды общество и государство придут к нему на помощь. Мы вносим в краевые законы изменения, которые позволят усилить защиту прав пострадавших кубанских семей и оперативно оказывать им необходимую помощь", - заявил на заседании краевого Заксобрания его спикер Юрий Бурлачко.

Ранее социальная выплата на приобретение или строительство жилья была предусмотрена только при его утрате в случае ЧС. Сумма компенсации будет рассчитываться исходя из стоимости капитального ремонта 1 кв. м в размере 7 тыс. рублей.

Также на заседании внесли поправки, по которым формировать списки семей и граждан, чье жилье повреждено или утрачено по указанным выше причинам, теперь будут органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края.

Характерной для Краснодарского края проблемой являются залповые ливни, они приводят к подъему уровня воды в реках, их выходу из берегов и подтоплению жилых массивов. Для предупреждения подобных ситуаций власти региона регулярно ведут работы по расчистке русел рек.