Полиция Ирландии перехватила рекордные 2,2 тонны кокаина стоимостью €157 млн

Как сообщил телеканал RTE, наркотики нашли на сухогрузе, шедшем из Южной Америки

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Полиция Ирландии перехватила груз с 2,2 тоннами кокаина рыночной стоимостью около €157 млн, что стало рекордом в истории страны. Как сообщил телеканал RTE, наркотики были найдены на сухогрузе, шедшем из Южной Америки.

Операцию провели правоохранительные органы совместно с Военно-морской службой, Силами обороны и таможенной службой Ирландии у берегов Корка. Для того, чтобы перехватить контрабанду, на судно Matthew длиной 190 м с вертолетов высадился десант Сил обороны Ирландии.

Как пояснил помощник комиссара полиции Джастин Келли, получателем груза, отправленного южноамериканским наркокартелем, должны были выступить ирландские, британские и европейские криминальные группы. "Большие партии [кокаина] не поступают в наши порты или не перемещаются по территории страны без участия ирландских криминальных групп", - сказал он.

Полиция допрашивает всех 25 членов экипажа сухогруза, трое из них находятся под арестом. Полиция не исключает, что в рамках следствия будут произведены новые аресты.

На брифинге полиция сообщила, что судно ориентировочной стоимостью около €9,5 млн несколько раз меняло свое имя, последний раз это произошло 13 сентября, а портом приписки сухогруза стали Маршалловы Острова в Тихом океане.

Также было сообщено, что судно начало испытывать технические проблемы на выходных и направлялось в порт Корка для ремонта. Однако, заметив наблюдение полиции, которая уже вела слежку за судном, подозревая, что на нем могут быть наркотики, экипаж Matthew изменил направление и попытался отойти от берегов Ирландии. Команда сухогруза не реагировала на требование полиции остановить движение судна, для чего с борта сторожевого корабля были произведены два выстрела, после чего спецназ высадился на борт сухогруза.