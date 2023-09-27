Пушилин заявил о накоплении резервов ВСУ в 15-20 км от линии соприкосновения на Запорожье

По мнению Главы ДНР, в ближайшее время возможны новые попытки наступления украинских войск

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские войска концентрируют резервы в 15-20 км от линии фронта на запорожском направлении, которое находится на стыке с угледарским в ДНР, сообщил журналистам глава республики Денис Пушилин. По его мнению, в ближайшее время возможны новые попытки наступления ВСУ.

"По запорожскому направлению, [которое] стыкуется с угледарским: противник продолжил атаки в направлении Вербового и Работина. Ситуация остается горячей, но контролируемой. За последние сутки противнику не удалось добиться существенных изменений и улучшений позиций. Фиксируем там концентрацию резервов на удалении 15-20 км от линии фронта. Не исключены в ближайшее время новые попытки наступательных действий. Готовимся, выстраиваем все необходимые [линии обороны]. Военное командование видит, понимает, что нужно делать в данном случае", - сказал Пушилин.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.