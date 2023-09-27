27 сентября, 15:55

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту мошенничества при возведении общежития

Сумма похищенных средств превысила 149,9 млн рублей

ТАСС, 27 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму порядка 150 млн рублей при строительстве общежития в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Следственными органами СК РФ по области по факту мошеннических действий при строительстве общежития возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Противоправные действия фигуранта выявлены сотрудниками СК при содействии оперативных сотрудников ГУ МВД России по Нижегородской области", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, в 2021 году образовательное учреждение заключило контракт с подрядчиком о достройке общежития, после чего организация получила авансовый платеж. В 2023 году образовательное учреждение направило подрядчику решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Согласно решению и ранее подписанным документам подрядчик должен в течение десяти дней вернуть заказчику остаток аванса за вычетом потраченной суммы аванса по платежам за выполненные работы, отметили в региональном следственном управлении СК РФ.

Однако подрядчик так и не перечислил деньги на счет образовательной организации, сумма похищенных средств превысила 149,9 млн рублей. Подрядчик перечислил их на счета аффилированных лиц.

Сейчас следователи СК проводят комплекс необходимых следственных действий: изымают документацию, назначаю экспертизы, допрашивают свидетелей, потерпевших. 

Теги:
РоссияНижегородская область
© Информационное агентство ТАСС
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