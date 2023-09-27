27 сентября, 16:02,
обновлено 27 сентября, 16:14

В Крыму возбудили дело в отношении жителя Краснодара по подозрению в госизмене

Подозреваемого арестовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении жителя Краснодара по подозрению в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России, подозреваемого в совершении государственной измены в форме перехода на сторону противника. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Киевским районным судом республики фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении ведомства. 

По данным следствия, мужчина решил выехать из России на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника. "Для этого мужчина прибыл в Армянск, откуда предпринял попытку выдвинуться на территорию Украины через административную границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска, после чего был задержан сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Республике Крым", - уточняется в сообщении.

Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности задержанного. 

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