Число пострадавших мирных жителей при обстрелах Донецка выросло до трех

Украинские военнослужащие ранее обстреляли Петровский район города

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Таким образом число пострадавших при обстрелах города выросло до трех.

В среду в результате обстрелов Донецка в Кировском районе было зафиксировано прямое попадание в жилой дом, под завалами оказались два человека: женщину госпитализировали, мужчина погиб. При обстреле Петровского района по ул. Петровского пострадал водитель мусоровоза.

"В результате обстрела Петровского района по ул. Добровольского ранен мужчина 1973 года рождения" - написал Кулемзин.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Петровский район с начала суток 14 раз подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, огонь велся из ствольной артиллерии калибра 155 мм.