В ДНР заявили об обстреле Донецка с позиций 110-й бригады ВСУ

В результате прямого попадания в жилой дом в помещении началось возгорание

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Солдаты 110-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь по Киевскому району Донецка из района населенного пункта Орловка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н. п. Орловка с применением артиллерии калибра 155 мм, снарядами М864 производства США, с кассетной боевой частью (кассеты М-42 - кумулятивная и М-46 - осколочная). Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады, командир - полковник Чумак Николай Николаевич", - говорится в сообщении.

По данным представительства, в результате прямого попадания в жилой дом в помещении началось возгорание.