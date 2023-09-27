Раскрываемость IT-преступлений в наркоторговле в Калужской области достигла 79%

При этом в регионе количество случаев сбыта наркотиков через IT-технологии увеличилось на 5,4%

КАЛУГА, 27 сентября. /ТАСС/. Антинаркотическая комиссия отмечает рост раскрываемости IT-преступлений в наркоторговле в Калужской области до 79%, при этом активность в сфере сбыта наркотиков с использованием IT-технологий выросла почти на 50%, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора по региону.

"Правоохранительными органами выявлено 609 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий, что составило плюс 53,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это 67% от общего числа всех выявленных наркопреступлений. Основная часть преступлений (97,9%) связана со сбытом наркотических и психотропных средств. За рассматриваемый период в суд направлены уголовные дела по 464 IT-преступлениям, что составляет 79% от общего числа преступлений, раскрытых в данной сфере", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество зарегистрированных случаев сбыта наркотиков увеличилось на 47,4%. Так, число IT-преступлений увеличилось на 5,7%, а количество случаев сбыта наркотиков через IT-технологии - на 5,4%. При этом число привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления в интернете выросло на 19%.

Для борьбы с пропагандой и рекламой пронаркотической информации планируется привлечь, в том числе, волонтеров, отцовские патрули, как это сделали в Обнинске, и казачества, а также совершенствовать антинаркотическое законодательство, повышать техническую оснащенность оперативных подразделений.