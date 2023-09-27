Экс-директора ростовской спортшколы объявили в розыск по делу об опрокидывании трибуны

По данным следствия, строительно-техническая экспертиза выявила, что конструкция трибуны не соответствовала требованию ГОСТа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи в Ростове-на Дону предъявили обвинение директору компании ООО "ЛазерТех" по уголовному делу о производстве и сбыте трибун, не отвечающих требованиям безопасности после инцидента в мае 2023 года, когда в спортивной школе опрокинулась трибуна, фигурантом второго уголовного дела о халатности стал бывший директор этой школы, он скрылся и объявлен в розыск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, предъявлено директору ООО "ЛазерТех", который в рамках заключенного со спортшколой контракта осуществил производство и сбыт трибун, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Еще одно уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, в отношении бывшего директора спортивной школы, также находится в производстве следователей. Фигурант дела в настоящее время скрылся от следственных органов и объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

По делу в отношении директора ООО "ЛазерТех" проведена строительно-техническая экспертиза, выявившая, что конструкция трибуны не соответствовала требованию ГОСТа. По решению суда на время предварительного следствия его взяли под домашний арест. 27 сентября руководитель следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде Аслан Гарунович встретился с жителями, признанными потерпевшими по уголовным делам.

В мае в результате происшествия на гребном канале за медицинской помощью обратились 24 ребенка и 12 взрослых. Трибуна обрушилась во врем матча на территории футбольного поля спортивной школы олимпийского резерва "СШОР №5". Власти Батайска приняли решение о выплате 100 тыс. рублей семье погибшей местной жительницы, 25 тыс. рублей - каждому пострадавшему, проживающему в Батайске. В администрации Ростова-на-Дону сообщали, что жителям, пострадавшим при обрушении трибуны, выплатят в общей сложности 525 тыс. рублей, компенсации получит 21 человек. Таким образом, выплата на одного пострадавшего составит 25 тыс. рублей.

По факту происшествия на гребном канале возбудили два уголовных дела - о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, и халатности. О круге подозреваемых лиц и предъявлении кому-либо обвинений ранее не сообщалось.