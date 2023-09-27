Верховный суд Калмыкии арестовал экс-полицейского после ДТП со смертельным исходом

В аварии также пострадали три человека

ЭЛИСТА, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Калмыкии заменил домашний арест бывшему сотруднику полиции по делу о ДТП, в котором погиб один человек и троих госпитализировали, заключением под стражу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Постановлением Элистинского горсуда Республики Калмыкия было отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику полиции. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Калмыкии согласилась с доводами прокуратуры республики о незаконности принятого решения и постановление Элистинского городского суда отменила, избрав подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября примерно в 20:38 на 1-м км автодороги Элиста - Аршан сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, на автомобиле Lada Priora выехал на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся с машиной Lada Granta, за рулем которой находился житель Ики-Бурульского района. На месте происшествия погибла пассажирка Lada Granta, а водитель и два пассажира этого же транспортного средства с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Экс-полицейский обвиняется по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальная санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет, добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено МВД России по Калмыкии по факту ДТП с участием сотрудника ведомства, в котором погиб один человек и трое госпитализированы. Дело передали для расследования в СУ СК России по республике. По данным следствия, полицейский управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По ходатайству следствия Элистинским городским судом его поместили под домашний арест.