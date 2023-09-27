Следователи СК расследуют факт обстрела Курской области со стороны ВСУ

При обстрелах, в частности, осколочное ранение получила одна из жительниц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи СК России будут расследовать факт обстрела Курской области ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

"По сообщению органов исполнительной власти, приграничные районы региона были обстреляны со стороны Украины", - сообщили в ведомстве.

Так, по данным СК, в селе Локоть Рыльского района повреждены два домовладения и надворные постройки. Ранение осколками стекла получила одна из жительниц, ей оказана первая медицинская помощь.

Кроме того, в деревне Гирьи Беловского района беспилотником повреждено частное предприятие. Повреждены здание и несколько единиц техники.

В Суджанском районе обстреляны села Гуево и Плехово. "Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления", - отметили в ведомстве.