Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили более 90 боеприпасов по жилым районам ДНР за сутки

По словам главы региона, под огнем оказались Горловка и три района Донецка

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) более 90 боеприпасов различного типа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Зафиксирован 31 обстрел, выпущен 91 боеприпас из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Под огнем оказались Горловка и три района Донецка, где три человека получили ранения, один погиб. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.