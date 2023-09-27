27 сентября, 17:52
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили более 90 боеприпасов по жилым районам ДНР за сутки

По словам главы региона, под огнем оказались Горловка и три района Донецка

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) более 90 боеприпасов различного типа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

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"Зафиксирован 31 обстрел, выпущен 91 боеприпас из ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Под огнем оказались Горловка и три района Донецка, где три человека получили ранения, один погиб. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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