В Дагестане в перестрелке погибли два человека

Среди погибших оказался полицейский

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Двое человек, в том числе сотрудник полиции, погибли и несколько получили ранения в перестрелке в селе Леваши в Дагестане. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД региона Гаяна Гариева.

"Сегодня, примерно в 17:30, в селении Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации, двое убиты, несколько человек ранены. В числе погибших сотрудник полиции, начальник тыла Левашинского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Гариева добавила, что участники конфликта скрылись на автомобилях. Правоохранители разыскивают местного жителя Багаудина Гусенгаджиева 1997 года рождения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрация села, конфликт произошел днем между двумя людьми. Позднее к конфликту присоединились другие участники, которые устроили перестрелку на территории сельского аэродрома. "Сотрудник полиции не имел отношения ни к одной из сторон конфликта, он прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-службе.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты Левашинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по региону, а также заместитель руководителя следственного управления. Организована проверка прокуратурой республики.