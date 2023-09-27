В Пскове пресекли деятельность нарколаборатории

Полицейские изъяли 13 кг мефедрона

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, в которой производились запрещенные вещества для последующей продажи через интернет-магазин, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, которую обустроил ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края. Из обустроенной им нарколаборатории правоохранители изъяли более 400 канистр с прекурсорами, различное оборудование и 13 кг мефедрона", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, изготовляемые в нарколаборатории вещества предназначались для сбыта бесконтактным способом через теневой интернет-магазин. Чтобы запустить работу лаборатории, злоумышленник приобрел в одной из деревень на территории области жилой дом с участком и наладил производство. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий в жилище полицейские обнаружили и изъяли оборудование, а также контейнеры с неизвестным веществом, по которым проводится экспертиза.