В Дагестане задержали троих участников перестрелки, в которой погиб полицейский

По данным полиции, по разные стороны конфликта оказались члены двух семей

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали троих участников перестрелки в Дагестане, в которой погибли два человека, в том числе сотрудник полиции. Об этом сообщили в МВД региона.

"Трое разыскиваемых участников инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Принимаются меры к задержанию остальных разыскиваемых", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по разные стороны конфликта оказались члены двух семей. "Во время драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по конфликтующим. В ответ на это другой участник инцидента достал автомат и открыл по толпе стрельбу", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Конфликт между двумя молодыми жителями села произошел еще накануне. "Позже с привлечением более 25 родственников с обеих сторон они направились для разбирательства на пустырь рядом с местным аэродромом", - добавили в пресс-службе.

Возбудили уголовное дело по п. п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Скрывшихся участников инцидента объявили в розыск.

27 сентября в селе Леваши произошла перестрелка. По предварительной информации от регионального МВД, двоих убили, четырех человек госпитализировали. В числе погибших сотрудник полиции - начальник тыла Левашинского отдела полиции.