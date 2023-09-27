В Греции циклон "Элиас" привел к подтоплению домов в городе Волос и на острове Эвбея

Муниципалитет Волоса объявил о чрезвычайной ситуации в городе и призвал жителей оставаться в своих домах

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Циклон "Элиас", сопровождаемый сильными ливнями, привел к подтоплению десятков домов и предприятий в городе Волос на побережье залива Пагаситикос Эгейского моря и на севере находящегося поблизости острова Эвбея. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

В Волосе некоторые улицы залило водой, подтоплены первые этажи домов, предприятий, городской больницы. В пожарную службу поступили десятки звонков с просьбой эвакуировать местных жителей. По информации телеканала, из опасных мест спасателями уже вывезены 15 жильцов домов, водителей и пассажиров машин. В городе затоплены проспекты Афинон, Ламбракис и Ларисис, в результате чего по ним остановлено движение транспорта. В районе Агрия прекращено движение на прибрежном проспекте, уровень воды на котором превысил 30 см.

Муниципалитет Волоса объявил о чрезвычайной ситуации в городе и призвал жителей оставаться в своих домах. Опасно поднялся уровень воды в реке Кравсидонас, а с горы Пелион постоянно несутся потоки грязи и камней. По решению мэра Волоса Ахиллеаса Беоса, в четверг и пятницу все учебные заведения будут закрыты в городе из-за серьезных проблем, вызванных непогодой.

Циклон "Элиас" начал в понедельник свое медленное продвижение над территорией Греции, в ряде районов прошли ливни, выпал град, сошли сели. Циклон принес непогоду в область Фессалия, пострадавшую от предыдущего разрушительного циклона Daniel, в районы Южной и Центральной Греции, на острова Эвбея и Спорады. В муниципалитете Мантуди на Эвбее за несколько часов сильного ливня выпало 150 мм осадков, в районе Ватери - 198 мм осадков. В районе населенного пункта Лимни на острове вышла из берегов местная река, затопив более 40 домов и местные дороги.

Согласно последним прогнозам Метеорологической службы Греции, районы, которые сталкиваются с неблагоприятными погодными явлениями циклона "Элиас", расположены в префектурах Илия, Ахайя, Коринфия, Арголида, Аркадия, Эвритания, Фокида, Фтиотида, Беотия, Аттика, Магнисия и остров Эвбея. Затем циклон распространит свое воздействие на Крит, Китиру, Спорады и другие острова Эгейского моря. Сильные грозы ожидаются в стране до субботы.