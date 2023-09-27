В Тюмени при взрыве газа в жилом доме пострадал человек

На месте работают экстренные службы, жильцов дома эвакуировали

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Тюмени, один человек пострадал. Сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

"28 сентября 2023 года около часа ночи (около 23:00 27 сентября мск) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 34. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. В квартире находился один человек, передан бригаде скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жильцы дома эвакуированы и будут размещены в пункте временного размещения. На месте работают экстренные службы города.

Глава Тюмени Руслан Кухарук поручил провести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где будет принято решение о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по данному адресу. По факту произошедшего проводится проверка. Будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, после осмотра и оказания помощи одного пациента доставили в приемное отделение областной клинической больницы №2, где его в настоящее время обследует бригада врачей.