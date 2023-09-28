27 сентября, 22:22
Лесные пожары в России

В Ставрополе ликвидировали возгорание травы и складов

Погибших и пострадавших нет

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности на окраине Ставрополя, затронувшее гаражи и склад с кислородными и пропановыми баллонами, ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 00:50 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В среду днем на окраине Ставрополя произошел ландшафтный пожар, площадь горения сухой растительности достигла 5 га. Возгорание перекинулось на склады с газовыми баллонами и гаражи на территории производственной базы.

В ГУ МЧС по региону сообщали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из-за сильного задымления в районе пожара было ограничено движение автомобилей. Ограничения на участке сняты, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация