В Ставрополе ликвидировали возгорание травы и складов

Погибших и пострадавших нет

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности на окраине Ставрополя, затронувшее гаражи и склад с кислородными и пропановыми баллонами, ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 00:50 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В среду днем на окраине Ставрополя произошел ландшафтный пожар, площадь горения сухой растительности достигла 5 га. Возгорание перекинулось на склады с газовыми баллонами и гаражи на территории производственной базы.

В ГУ МЧС по региону сообщали, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из-за сильного задымления в районе пожара было ограничено движение автомобилей. Ограничения на участке сняты, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.