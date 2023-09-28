В Москве задержали трех человек за нарушение дорожного движения и нападение на семью

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали водителя и двух пассажиров, которые грубо нарушали правила дорожного движения и пытались спровоцировать конфликт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан водитель автомобиля, который на видеоролике демонстрирует агрессивный стиль вождения, грубо нарушает правила дорожного движения и, выйдя на проезжую часть из автомобиля, пытается спровоцировать конфликт с другим водителем. Правонарушитель и два его пассажира доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГСУ СК отметили, что хулиганские действия тремя задержанными были совершены в отношении семейной пары, которая ехала в автомобиле. "Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в сети появилось видео, снятое, предварительно, на шоссе Энтузиастов. Водитель белой иномарки после перестроения BMW начал обгонять и подрезать его на дороге, выкрикивая оскорбления из окна. В какой-то момент из остановившейся машины вышли трое мужчин, которые попытались напасть на семейную пару в BMW, но водителю удалось уйти от преследования.