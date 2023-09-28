Во Владивостоке двух учителей отстранили от работы за применение насилия к ученику

Следователи возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Учителя физкультуры и педагога, присутствовавшего в классе, отстранили от работы с последующим увольнением после инцидента с применением насилия к ученику школы во Владивостоке. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Приморского края.

"По данному факту проводится проверка правоохранительными органами Приморского края и управлением по работе с муниципальными учреждениями образования города Владивостока. Руководством школы №21 также проводится внутренняя служебная проверка. В настоящее время учитель физкультуры и учитель, в присутствии которого произошел инцидент, отстранены от работы с последующим увольнением", - сообщили в министерстве.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю сообщило 27 сентября в своем в телеграм-канале о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Сообщалось, что в социальных сетях было размещено видео, на котором учитель физкультуры применил насилие в отношении ученика. Проверку также начала прокуратура Приморья. Информацию об инциденте с участием несовершеннолетнего также проверяют инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.