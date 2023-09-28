В Хабаровском крае потушили лесные пожары на площади свыше 300 га

К ликвидации возгораний привлекли девять человек и три воздушных судна

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в Хабаровском крае потушили возгорания на общей площади свыше 300 га. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Был обнаружен пожар на [площади] 319 га в 42 км от села Аим в Аяно-Майском районе на севере региона. Он возник от гроз", - сказали в министерстве.

Возгорание ликвидировано, как и возникший ранее грозовой пожар в более чем 70 км от поселения Тугур в Тугуро-Чумиканском районе. Там огнем была охвачена территория площадью 8 га. К ликвидации возгораний за прошедшие сутки привлекались девять человек, было задействовано три воздушных судна: два самолета С-182 и вертолет Ми-8.

В настоящий момент природных возгораний в регионе не фиксируется.

Всего с начала пожароопасного сезона в крае произошло 795 пожаров на общей площади около 906,6 тыс. га. В министерстве сообщали, что сухая погода и высокая грозовая активность весной и летом 2023 года в Хабаровском крае привели к большому количеству пожаров, превысившему значения последних 20 лет. В основном пожары возникали из-за гроз.