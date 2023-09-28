В Забайкалье осудили 22 торговцев героином

Суд назначил членам преступной группировки от 3,5 года до 23 лет колонии

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы вынес приговор преступной группировке из 22 человек за торговлю героином. Виновным назначили от 3,5 года до 23 лет колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

"Судом установлено, что в 2018 году 2 жительницы Забайкалья создали преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в которое привлекли не менее 20 лиц с общими интересами <…>. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 23 лет в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе краевого УМВД сообщали, что организаторами группировки были 57-летняя женщина, ее дочь и 31-летний читинец. Поставки героина в Забайкалье были организованы из Иркутской области и Хабаровского края. В 2018-2019 годах участники преступной группы совершили более 60 преступлений и получили доход в размере более 21 млн рублей. Группировку задержали в июле 2019 года, было изъято почти 0,5 кг героина. Это порядка 2 тыс. доз стоимостью 2 млн рублей. Расследование продолжалось более 2 лет, уголовное дело насчитывало 760 томов.