В Бурятии сильные дожди вызывали подъем уровня воды в Селенге

Он достиг отметки 127 см

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Подъем уровня реки Селенга отмечается в Бурятии после продолжительных сильных дождей. За сутки уровень поднялся до 127 см, сообщили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На Селенге уровень по состоянию на 28 сентября составляет 127 см, прирост за сутки - 6 см", - сообщили в ведомстве.

В начале неделе по центральной и южной частям республики шли сильные дожди. В западных горных районах выпал мокрый снег, в Окинском районе введен режим повышенной готовности - там из-за осадков несколько деревьев упали на линии электропередачи.

Уровень воды в Селенге - главном притоке озера Байкал, проходящем по южной части Бурятии, в этом году поднимался несколько раз, в июле - до отметки в 250 см. При 230 см Селенга выходит на пойму. Несколько десятков частных домов, подворья были подтоплены, людям оказали помощь.