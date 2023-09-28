NHK: мазут с японского судна в 2020 году разлился из-за попытки экипажем поймать интернет

По информации телеканала, в качестве мер по предотвращению таких ситуаций японские власти потребовали в дальнейшем не допускать рискованных действий, включая приближение к суше по личным причинам

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Проведенное властями Японии расследование пришло к выводу, что произошедший в 2020 году у берегов Маврикия разлив мазута с японского сухогруза Wakashio был вызван попытками членов его экипажа поймать смартфоном интернет-сигнал. Об этом сообщил телеканал NHK.

Согласно расследованию, до инцидента сухогруз неоднократно приближался к побережью в поисках сигнала. Между тем экипаж судна не имел в распоряжении подробных карт акватории Маврикия, в результате чего Wakashio попал на мелководье и сел на мель. Произошедшее привело к повреждению корпуса сухогруза и разливу около 1 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как отмечает телеканал, в качестве мер по предотвращению подобных ситуаций японские власти потребовали в дальнейшем не допускать рискованных действий экипажа, включая приближение к суше по личным причинам.