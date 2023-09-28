В Приамурье иностранец пытался незаконно купить золото за 10 млн рублей

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Иностранец пытался нелегально купить в Приамурье 3 кг золота на сумму 10 млн рублей через мессенджер, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

"В апреле 2023 года иностранный гражданин решил незаконно приобрести золото. Через мессенджер он обратился к неустановленному соотечественнику. В ходе переписки тот предложил приобрести у третьего лица 3 кг золота за 10 млн руб. Иностранец согласился", - говорится в сообщении.

Установлено, что иностранец получил в день совершения незаконной сделки 663 г золота. В этот же день сотрудниками УФСБ России по Амурской области драгоценный металл был изъят. По заключению эксперта, в изъятом драгметалле содержится 590 г химически чистого золота. Согласно цене, установленной Центробанком России, общая стоимость изъятого золота на тот момент составила порядка 3,09 млн рублей.

В результате Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело иностранца по ч. 4 ст. 191 УК РФ (совершившего сделки, связанной с приобретением драгоценного металла и последующим его незаконным хранением). Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд учел активное содействие раскрытию и расследованию преступления, а также обстоятельства, смягчающие наказание: совершения преступления впервые, наличие ребенка, оказание благотворительной помощи детскому соцучреждению. Иностранцу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей.

Слитки и стружка из драгоценного металла обращены судом в доход государства, недрагоценный металл подлежит уничтожению.