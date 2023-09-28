В Красноярском крае спустя 15 лет задержали мать, оставившую ребенка на холоде

Восьмимесячный мальчик погиб

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Мать, оставившая на холоде и без еды маленького ребенка на западе Красноярского края, что привело к его смерти, задержана спустя 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в 2008 году по факту обнаружения тела малолетнего ребенка. <…> В 2023 году в результате планомерной работы по раскрытию данного преступления <…> установлено местонахождение матери ребенка. <…> Подозреваемая задержана, доставлена в Красноярск", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2008 года на пустыре вблизи села Боготол Красноярского края найдено тело восьмимесячного ребенка с признаками обморожения. Было возбуждено уголовное дело, но установить местонахождение матери мальчика и лицо, причастное к гибели ребенка, не удалось.

"Установлено, что в один из дней в период с февраля по март 2008 года подозреваемая, находясь на территории города Боготол, оставила своего малолетнего ребенка без пищи и возможности обогрева в условиях отрицательной температуры воздуха окружающей среды, в результате чего наступила смерть младенца от переохлаждения организма. Женщина вывезла тело сына на санках и оставила на пустыре, а сама скрылась, направившись на попутном транспорте в Свердловскую область, где проживала на протяжении 15 лет до момента задержания", - пояснили в ведомстве.

Женщина заключена под стражу. Она отказалась давать показания. "В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью)", - сообщили в следственном комитете.